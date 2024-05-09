❗️Эфирное вещание ТВ и радио в Крыму осуществляется в обычном режиме «Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ-каналов.
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❗️Эфирное вещание ТВ и радио в Крыму осуществляется в обычном режиме «Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ-каналов.