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Вот история

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Биткоин на распутье: бычий и медвежий сценарии глазами аналитика

Биткоин на распутье: бычий и медвежий сценарии глазами аналитика

Рынок биткоина снова замер в напряжённом ожидании. Продавцы и покупатели словно сошлись в затяжной борьбе, где ни одна из сторон не может получить решающего преимущества.

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