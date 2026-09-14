Наука без разрешения: как женщины пробивали себе путь в науку

3 сентября в Музее Москвы начала работу экспозиция «Ученые дамы. Наука без разрешения» — составляющая одноименного проекта, посвященного женщинам, которые двигали науку вперед, преодолевая запреты, стереотипы и отсутствие признания.
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