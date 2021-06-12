Сотрудники полиции Дигорского района Северной Осетии совместно с членом Общественного совета при ОМВД провели мероприятия по закреплению знаний ПДД среди юных пешеходов

В Северной Осетии старший лейтенант полиции Дигорского района совместно с членом Общественного совета при ОМВД организовали профилактические мероприятия в школьных детских лагерях и в спортивной школе им.
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19
- Лишили китайцев сладенького уссурийские таможенники
Свежие комментарии