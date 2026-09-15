Россия не будет останавливать боевые действия на время переговоров по Украине Война закончилась бы еще год назад, если бы американцы соблюдали договоренности, достигнутые в Анкоридже (с) глава МИД РФ Сергей ЛавровУрок минских соглашений усвоен.