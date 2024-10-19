Финляндия объявила о победе русских на Украине. НАТО готово к безумному

Искать приключения на свою Финляндию, видимо, заводская настройка горячих финских парней. Так, из абсолютно нейтральной страны Финляндия превратилась в члена Североатлантического альянса в тот момент, когда вероятность вооружённого конфликта мирового масштаба высока как никогда.