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Политический вестник

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Финляндия объявила о победе русских на Украине. НАТО готово к безумному

Финляндия объявила о победе русских на Украине. НАТО готово к безумному

Искать приключения на свою Финляндию, видимо, заводская настройка горячих финских парней. Так, из абсолютно нейтральной страны Финляндия превратилась в члена Североатлантического альянса в тот момент, когда вероятность вооружённого конфликта мирового масштаба высока как никогда.

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Алексей Гердин
Была у меня подружка финка... Блин жалко будет мне Финляндию... :((
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