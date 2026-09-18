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Электрический C-Class стал доступнее: минус 5 тысяч евро

Электрический C-Class стал доступнее: минус 5 тысяч евро

Компания Mercedes-Benz расширила линейку электрического седана C-Class, добавив более доступную модификацию.

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