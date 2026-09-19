Какой сегодня праздник: 20 сентября 2026 года

20 сентября 2026 года — 263-й день года (264-й в високосные годы). До конца года остаётся 102 дня. Этот день богат на профессиональные, международные и религиозные праздники, а также на важные исторические события и дни рождения известных людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГТ В семье девочки-в...
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым