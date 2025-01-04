«Настоящее оскорбление»: руководители Сирии отказались пожимать руку немецкому министру Анналене Бербок (ФОТО)

Новые руководители Сирии отказались пожимать руку министру иностранных дел ФРГ Аннелене Бербок, прибывшей вчера в Дамаск.
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