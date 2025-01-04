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Русская весна

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«Настоящее оскорбление»: руководители Сирии отказались пожимать руку немецкому министру Анналене Бербок (ФОТО)

«Настоящее оскорбление»: руководители Сирии отказались пожимать руку немецкому министру Анналене Бербок (ФОТО)

Новые руководители Сирии отказались пожимать руку министру иностранных дел ФРГ Аннелене Бербок, прибывшей вчера в Дамаск.

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Комментарии
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Ч
Чак
Почему как?
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16 час.
Валентин Щербаков
Зачем принимают эту шлюху бербок в Сирии, послали бы подальше.....
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13 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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4 час.

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