Глава генштаба Вооружённых сил киевского режима Андрей Гнатов, о назначении которого на данный пост несколькими днями ранее проинформировала пресс-служба Офиса президента, оказался внесён в базу розыска Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.
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