Прогноз погоды в Крыму на 27 мая В Симферополе +17 и небольшой дождь В Севастополе +17 и небольшой дождьВ Евпатории +16 и небольшой дождьВ Черноморском +17 и небольшой дождьВ Джанкое +19 и небольшой дождьВ Ялте +18 и небольшой дождьВ Алуште +20 и небольшой дождьВ Керчи +22 и небольшо.