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РБК: длительность рабочего дня в России установила рекорд как минимум за 19 лет

РБК: длительность рабочего дня в России установила рекорд как минимум за 19 лет

Согласно данным Росстата, длительность рабочего дня в 2023 году в России достигла рекордного значения за последние 19 лет, составив в среднем 7,17 часа, увеличившись на четыре минуты по сравнению с предыдущим годом.

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