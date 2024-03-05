РБК: длительность рабочего дня в России установила рекорд как минимум за 19 лет

Согласно данным Росстата, длительность рабочего дня в 2023 году в России достигла рекордного значения за последние 19 лет, составив в среднем 7,17 часа, увеличившись на четыре минуты по сравнению с предыдущим годом.
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