Sky News: глава благотворительного фонда обвинила принца Гарри в травле

Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency Председатель благотворительной организации Sentebale, созданной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в "масштабных преследованиях и издевательствах", сообщает телеканал Sky News.
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