🇩🇪🇪🇺🗳 Подоспели результаты вчерашнего голосования в Европарламент на территории Германии. В выборах приняли участие около 1,4 тыс.
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🇩🇪🇪🇺🗳 Подоспели результаты вчерашнего голосования в Европарламент на территории Германии. В выборах приняли участие около 1,4 тыс.
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