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Царьград

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Челябинск украсили 30 арт-объектами в рамках проекта «Город в красках»

Челябинск украсили 30 арт-объектами в рамках проекта «Город в красках»

Во втором сезоне арт-проекта «Город в красках» учащиеся и педагоги Детской художественной школы искусств имени Аристова расписали более тридцати технических шкафов.

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