Даниэль Риккардо: Монца утратила свой характер

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот Visa Cash App RB в Формуле 1 Даниэль Риккардо поделился первыми впечатлениями от реконструированной трассы в Монце, которая в 2024 году впервые в своём обновлённом виде примет Гран При Италии.
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