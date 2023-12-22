"Голая вечеринка" с ЛГБТ и Собчак собрала артистов из "Песни года 2023" в центре Москвы — "Борьба за семейные ценности" на ТВ продолжается

Политика Игоря Таланцева В центре Москвы некая Настя Ивлеева собрала "московскую элиту": странно одетых персонажей, явно с закосом на ЛГБТ.
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