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"Голая вечеринка" с ЛГБТ и Собчак собрала артистов из "Песни года 2023" в центре Москвы — "Борьба за семейные ценности" на ТВ продолжается

"Голая вечеринка" с ЛГБТ и Собчак собрала артистов из "Песни года 2023" в центре Москвы — "Борьба за семейные ценности" на ТВ продолжается

Политика Игоря Таланцева В центре Москвы некая Настя Ивлеева собрала "московскую элиту": странно одетых персонажей, явно с закосом на ЛГБТ.

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Комментарии
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Александр яросв
Так кто их вырежет, если их чуть ли не на прямую крышует руководство страны.
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1 час.
Владимир Шалимов
Потому, что сама из этой же среды.
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1 час.
Борис Виленский
На баланду их надо посадить где-нибудь в Заполярье или Якутии.
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18 мин.

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