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Жозеп Боррель пообещал Украине завершить поставку 1 млн снарядов к концу 2024 года

Жозеп Боррель пообещал Украине завершить поставку 1 млн снарядов к концу 2024 года

Глава дипломатической службы Европейского Союза Жозеп Боррель, находясь в Киеве с прощальным визитом, пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому завершить поставку обещанных ЕС одного миллиона артиллерийских снарядов к концу 2024 года.

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