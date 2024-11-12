Жозеп Боррель пообещал Украине завершить поставку 1 млн снарядов к концу 2024 года

Глава дипломатической службы Европейского Союза Жозеп Боррель, находясь в Киеве с прощальным визитом, пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому завершить поставку обещанных ЕС одного миллиона артиллерийских снарядов к концу 2024 года.
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