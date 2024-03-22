«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники

Входящее в «Уралвагонзавод» Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разработало сборный боек противокумулятивного экрана, который усиливает защиту бронетехники, обеспечивая эффективное повреждение противотанковых снарядов.
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