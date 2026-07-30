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Запущенный для прямой атаки на спутники России аппарат США начал вращаться

Запущенный для прямой атаки на спутники России аппарат США начал вращаться

Американский аппарат миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), который может использоваться для прямой атаки на спутники противников, начал вращаться вокруг своей оси, что является тревожным сигналом для его работоспособности.

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