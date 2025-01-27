«Это теплая погода для Сибири»: главный синоптик России Вильфанд дал прогноз погоды на конец января. Такого аномального тепла, как в центральной части России, здесь не ожидается.
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«Это теплая погода для Сибири»: главный синоптик России Вильфанд дал прогноз погоды на конец января. Такого аномального тепла, как в центральной части России, здесь не ожидается.