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Дональд Трамп: США при Джо Байдене стали посмешищем для всего мира

Дональд Трамп: США при Джо Байдене стали посмешищем для всего мира

Соединенные Штаты превратились в объект насмешек для всего мира после того, как к власти пришла демократическая партия во главе с нынешним президентом страны Джо Байденом.

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