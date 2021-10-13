Дональд Трамп: США при Джо Байдене стали посмешищем для всего мира

Соединенные Штаты превратились в объект насмешек для всего мира после того, как к власти пришла демократическая партия во главе с нынешним президентом страны Джо Байденом.
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