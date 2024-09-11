Американский Lucid готовит электрокроссовер дешевле 50 тысяч долларов

Автопроизводитель поделился первым тизерным изображением грядущей модели: это будет среднеразмерный кроссовер, который в иерархии Lucid расположится на ступень ниже Gravity и получит скромную цену ниже 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).
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