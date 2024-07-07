За неделю в Томской области было выявлено более 17 тысяч нарушений правил дорожного движения с использованием видеофиксации

Система видеофиксации нарушений на дорогах Томской области продолжает эффективно работать. За неделю с 28 июня по 5 июля 2024 года камеры зафиксировали 17 688 нарушений правил дорожного движения, из которых более 90% составили превышения скорости.
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