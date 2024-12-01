WSJ: Евросоюз может нарастить экспорт из США ради Трампа

REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT Евросоюз может нарастить поставки военной техники и сельскохозяйственной продукции из Штатов ради построения рабочих отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом и его будущей администрацией.
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