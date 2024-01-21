Итоги Давоса

По итогам ежегодного мероприятия Всемирного экономического форума в Давосе, ведущие эксперты и бизнес-лидеры сошлись во мнении и даже выразили уверенность в том, что экономика США не скатится в рецессию в 2024 году.
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