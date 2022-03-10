﻿Астраханцы ещё могут подать заявление на догазификацию

В настоящее время прием заявок продолжается. Участвовать в программе могут жители газифицированных населенных пунктов, планирующих использовать природный газ для личных нужд, не связанных с коммерческой и (или) профессиональной деятельностью.
В настоящее время прием заявок продолжается. Участвовать в программе могут жители газифицированных населенных пунктов, планирующих использовать природный газ для личных нужд, не связанных с коммерческой и (или) профессиональной деятельностью.
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