Американский военный высмеял заявление Пентагона об инциденте с дроном

Американский военный Ноктис Дрейвен в своем микроблоге в Твиттере высмеял заявление Минобороны США о якобы имевшем место Черным морем столкновении российского самолета СУ-27 с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper («Жнец»).