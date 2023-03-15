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Американский военный высмеял заявление Пентагона об инциденте с дроном

Американский военный высмеял заявление Пентагона об инциденте с дроном

Американский военный Ноктис Дрейвен в своем микроблоге в Твиттере высмеял заявление Минобороны США о якобы имевшем место Черным морем столкновении российского самолета СУ-27 с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper («Жнец»).

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