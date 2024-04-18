Раков предаст лучший друг, а у Львов отменится романтическое свидание

Раков предаст лучший друг, а у Львов отменится романтическое свиданиеОвен (21 марта – 20 апреля) Сегодня Овнам стоит переключить всю свою энергию на работу и не тратить свой ресурс на мелкие ссоры и выяснение отношений.
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