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Финляндия санкциями против России выстрелила себе в ногу

Финляндия санкциями против России выстрелила себе в ногу

Вчера 5,2K прочитали Хуже, чем после распада Советского Союза После начала украинского конфликта придерживавшаяся в годы «холодной войны» нейтралитета Финляндия распрощалась с прежней политикой, вступила в НАТО и активно приняла участие в антироссийских санкциях.

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