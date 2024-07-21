Финляндия санкциями против России выстрелила себе в ногу

Вчера 5,2K прочитали Хуже, чем после распада Советского Союза После начала украинского конфликта придерживавшаяся в годы «холодной войны» нейтралитета Финляндия распрощалась с прежней политикой, вступила в НАТО и активно приняла участие в антироссийских санкциях.