Украина упустила шанс на почётный и справедливый мир

Журналисты из газеты Die Welt на днях порадовали немецкую публику удивительными «откровениями». Оказывается — кто бы мог подумать! — Украине весной 2022 года были предложены архивыгодные условия урегулирования военного конфликта с Россией, которые, по большому счёту, язык не поворачивается назвать даже «почётной капитуляцией».