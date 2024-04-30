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Украина упустила шанс на почётный и справедливый мир

Украина упустила шанс на почётный и справедливый мир

Журналисты из газеты Die Welt на днях порадовали немецкую публику удивительными «откровениями». Оказывается — кто бы мог подумать! — Украине весной 2022 года были предложены архивыгодные условия урегулирования военного конфликта с Россией, которые, по большому счёту, язык не поворачивается назвать даже «почётной капитуляцией».

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