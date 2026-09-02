Animals Пес покосился на мужика. Да как хочет пусть зовет. Какая ему разница? Он для Гоши не хозяин.
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Сумел Сергей растить сердечко Кузи-Гоши и песик оттаял!!!!!Жаль Катю и Мишу до слёз. Такие молодые.
Грустный рассказ, но оптимистичный.