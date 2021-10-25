Писатель Достоевский здесь жил

Как полезно ходить в музеи!А в музеи-мемориальные квартиры особенно. В такие музеи попасть , как правило, сложно: места там мало, а желающих много, надо записываться заранее, а в некоторых местах еще и экскурсии входят в обязательную программу.
Как полезно ходить в музеи!А в музеи-мемориальные квартиры особенно. В такие музеи попасть , как правило, сложно: места там мало, а желающих много, надо записываться заранее, а в некоторых местах еще и экскурсии входят в обязательную программу.
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