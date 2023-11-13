Исследователь Уилс заявил, что приблизился к разгадке дела Ди Би Купера

Дело Ди Би Купера стало одним из самых таинственных происшествий двадцатого века. В течение десятилетий следователи и полицейские пытались приблизиться к разгадке этой истории, но так и не смогли получить ответ на вопрос − куда пропал угонщик Купер.
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