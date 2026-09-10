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Какие правила парковки должен знать водитель, чтобы не нарваться на штраф?

Какие правила парковки должен знать водитель, чтобы не нарваться на штраф?

Несоблюдение правил парковки может обернуться для водителя крупным штрафом Остановка и стоянка автомобиля — рутина для любого водителя.

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