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Фернандо Алонсо назвал один из вариантов продолжения карьеры вне Ф1

Aston Martin Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо подтвердил, что в 2027 году может выступать за Aston Martin в другой гоночной серии, включая чемпионат мира по гонкам на выносливость.

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