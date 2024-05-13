Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России

Компания Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office для россиян, эти опции доступны без подключения VPN-сервисов, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов в области программного обеспечения.
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