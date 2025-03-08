🗣В Крыму число посещений объектов агротуризма выросло более чем в десять раз «Только за последние годы у нас количество объектов сельского и аграрного туризма увеличилось в одиннадцать раз.
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🗣В Крыму число посещений объектов агротуризма выросло более чем в десять раз «Только за последние годы у нас количество объектов сельского и аграрного туризма увеличилось в одиннадцать раз.