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В чем польза льняного масла для худеющих

Маслом льна лечили болезни ещё в Древнем Египте. Его считали эликсиром красоты и здоровья. Это единственный продукт, который содержит в себе такое количество полиненасыщенных жирных кислот, включающий в себя витамины А, Омега (3, 6 и 9), Е, Б.

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