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Царьград

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Росстат сообщил о снижении стоимости сахара в России на 0,1%

Росстат сообщил о снижении стоимости сахара в России на 0,1%

Росстат сообщил о снижении цен на сахар на 0,1% с 8 по 14 сентября. В то же время яйца подорожали на 2,5%, а темпы роста цен на гречневую крупу замедлились.

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