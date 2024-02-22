Боец Овчина заявил, что выход в тыл через трубу в Авдеевке шокировал врага

Российский боец с позывным Овчина, который участвовал в дерзком рейде с выходом в тыл противнику через незамеченную украинскими боевиками трубу в Авдеевке , рассказал «Звезде», что неприятель еще целые сутки не мог понять, что происходит.
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