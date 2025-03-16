Пашинян сообщил Пезешкиану, что переговоры с Азербайджаном завершились

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану в ходе телефонного разговора, что переговоры с Азербайджаном завершились, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
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