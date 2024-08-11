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15 малоизвестных фактов о древней цивилизации майя

15 малоизвестных фактов о древней цивилизации майя

  Малоизвестные факты о цивилизации майя. | Фото: pictures11.ru Сегодня по всей Мезоамерике - территории, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа - можно увидеть руины древних городов с возвышающимися пирамидами, площадками для игры в мяч, монументальными скульптурами и загадочными иероглифами.

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