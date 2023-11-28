Unicredit оказался вне глобального рейтинга банков

UniCredit был единственным банком в Италии, который был признан глобально системно значимым FSB. Теперь он выпал из рейтинга организации, который публикуется с момента первого финансового кризиса XXI-го века.
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