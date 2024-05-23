Уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых направлено в суд Тольятти

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти завершил расследование дела в отношении пятерых фигурантов, которые обвиняются в серии тяжких преступлений, включая похищение человека, вымогательство, грабеж, незаконное лишение свободы, угрозы убийством и разбой.
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