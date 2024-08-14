СМИ: Турция помогает Греции в борьбе с лесными пожарами

По информации, которую турецкие СМИ получили из "дипломатических источников", два пожарных самолета и вертолет, отправленные Турцией в поддержку Греции, приземлились в афинском международном аэропорту Элефтериос Венизелос.
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