Крымские учёные ищут способы управления водной стихией

В Крыму учёные проводят гидрометрические измерения на Кучук-Узенбаш. Вычисляют расход в речном створе, отбирают пробы для химического анализа, который в будущем поможет дать ответ на вопрос, который ищут уже более 100 лет: каково соотношение компонентов питания речного стока? В реке, в зависимости от фазы водности, то есть более засушливого периода или периода паводка, соотношение компонентов меняется.