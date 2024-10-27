Студенты вузов России создают видеоигру об оленеводстве на Крайнем Севере

Студенты трех российских вузов создают образовательную компьютерную игру Yakut («Якут»). В основе сюжета — выживание в условиях Крайнего Севера при помощи оленеводства, сообщили в своем материале «Известия».
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