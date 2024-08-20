Трамп может рассмотреть Илона Маска в качестве советника. Реакция генерального директора Tesla

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он, безусловно, рассмотрел бы генерального директора Tesla и миллиардера-предпринимателя Илона Маска на должность в кабинете министров или советника.
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