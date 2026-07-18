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Аргументы и Факты

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Огонь с неба, ВСУ задыхаются: РФ перекрывает пути снабжения у Краматорска

Огонь с неба, ВСУ задыхаются: РФ перекрывает пути снабжения у Краматорска

Наступление российских войск на населённый пункт Алексеево-Дружковка является операцией, которая напрямую ведет к вскрытию Славянско-Краматорской агломерации — главному опорному району украинской армии на севере ДНР.

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